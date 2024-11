Prefetto a Cecina dopo alluvione | Solidarietà alla comunità

Leggi tutto su Corrieretoscano.it

: “” Ilche ha colpito in ottobre il territorio, con la tracimazione del fiumee la città invasa da acqua e fango. Sopralluogo delGiancarlo Dionisi con la sindaca Lia Burgalassi. Ilha espresso “profondae vicinanza al sindaco Burgalassi ed all’interadi, duramente colpita dalle alluvioni che si sono verificate il 18 e il 25 ottobre 2024?. Durante la visita ufficiale, ilha voluto sottolineare “il sostegno concreto che le istituzioni intendono garantire alle persone e alle attività economiche colpite dall’emergenza, ed ha assicurato “un impegno diretto per accelerare l’erogazione di fondi necessari a coprire i danni subiti”. La visita si è svolta nello spirito di leale collaborazione istituzionale per offrire il necessario supporto in questo delicato momento di grande impegno del primo cittadino e dell’amministrazione comunale.