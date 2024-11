Lanazione.it - Prato, alla Lazzerini l'International Game Day e l'incontro con il Premio Andersen 2017

, 6 novembre 2024 - Tantissime le iniziative del fine settimana per famiglie, ragazze e ragazziBiblioteca, un weekend all’insegna del gioco, del divertimento, e anche della lettura per i più piccoli. Domenica 10 novembre dalle 14 alle 19 si gioca tutti insieme perché torna l’Day. Anche quest'anno un'occasione totalmente gratuita e da non perdere per divertirsi insieme in biblioteca con i giochi in scatola e di ruolo per tutti i gusti e tutte le età. A coordinare il tutto ci sarà l'associazione Ludissea 42. Tutti fino ai 100 di età sono invitati a giocare in Sala Fondi Locali, invece bambine e bambini dai 6 ai 10 anni potranno giocare nella Sala Ragazzi e Bambini. La prenotazione è necessaria soltanto per i giochi di ruolo all’indirizzo: info@ludissea.