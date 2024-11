Puntomagazine.it - Porta Capuana: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 51enne napoletano

Arreper detenzione di: trovato con hashish, bilancino e materiale per il confezionamento. Nello scorso pomeriggio, ladiha tratto inper detenzione illecita di sostanze stupefacenti uncon precedenti di. In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in vico Santa Caterina a Formiello, hanno notato un giovane a bordo di uno scooter confabulare, con fare guardingo, con alcune persone; gli stessi, alla loro vista, si sono allontanati frettolosamente per eludere il controllo. I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato l’uomo a bordo dello scooter rinvenendo, ben occultati nello zaino che aveva al seguito, un panetto di hashish di 75 grammi circa, 3 involucri di hashish già confezionati, un bilancino di precisione, un coltellino con lama intrisa di sostanza stupefacente e diverso materiale per il confezionamento della