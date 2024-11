Agi.it - Naufragio di Cutro: il pm chiede la condanna dei tre 'scafisti'. L'organizzatore del 'viaggio' rischia 18 anni

AGI - Nel giorno in cui la Procura della Repubblica di Crotone ha chiesto il rinvio a giudizio per i 6 militari - 4 della Guardia di Finanza e 2 della Capitaneria di porto - accusati di aver contribuito a provocare ildel febbraio 2023 davanti alle coste di Steccato diin cui morirono 94 migranti, sono arrivate le richieste di pene fra gli 11 e i 18per i tre presuntia bordo dell'imbarcazione. L'accusa nei loro confronti è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina,colposo e morte come conseguenza del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A conclusione della requisitoria davanti al Tribunale di Crotone, il pubblico ministero Pasquale Festa ha sollecitato laa 18di reclusione e 4,5 milioni di euro di multa per Hasab Hussain, 22, pakistano; a 14e 6 mesi e 3,6 milioni di euro di multa per Khalid Arslan, 26, pakistano; a 11e 2,7 milioni di multa per Sami Fuat, turco di 51