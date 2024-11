Inter-news.it - Muore il sindaco di Rozzano Ferretti: la dolorosa nota del Comune

Leggi tutto su Inter-news.it

IldiGianniè morto improvvisamente. L’annuncio arriva direttamente dal sito delmilanese. L’Inter aveva collaborato con lui sulla questione stadio. LA– Ildiha comunicato l’improvvisa scomparsa del: “Con immenso e profondo dolore, annunciamo la prematura scomparsa del nostro amato, Gianni. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità, che ha servito con instancabile dedizione, passione e una visione lungimirante per il futuro. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, condividendo il loro dolore e portando gratitudine e riconoscenza per tutto ciò che ilha donato a noi tutti”. Fonte:.mi.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (ildi: ladel) © Inter-News.