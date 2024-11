Mister Movie | Hulk Hogan rivela perché il suo film biografico su Netflix con Chris Hemsworth è stato cancellato

Leggi tutto su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Il progetto di unsu, annunciato con grande entusiasmo nel 2019 da, èrecentementeper ragioni contrattuali. Protagonista del biopic doveva essere, con la regia di Todd Phillips, famoso per Joker. In un’intervista recente,hato i retroscena dietro questa decisione, offrendo una spiegazione dettagliata sul fallimento del progetto. Un Progetto Promettente e la Visione di Todd Phillipsaveva previsto che la pellicola raccontasse l’ascesa di, mostrando il suo percorso dal trionfo su The Iron Sheik fino al picco della “amania”. Con Todd Phillips alla regia e una sceneggiatura firmata da Scott Silver, lo stesso sceneggiatore di Joker, ilprometteva di esplorare non solo i momenti di gloria di, ma anche i lati più oscuri e complessi della vita da wrestler.