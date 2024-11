Ilfattoquotidiano.it - Milan sontuoso al Bernabeu: la classe di Reijnders, il ritorno di Leao e Maignan. Per Fonseca la vittoria col Real è uno spartiacque

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Sontuosa, inaspettata e quasi nostalgica ladelal, per 3 a 1 contro ilMadrid. Oltre il risultato, che tiene ampiamente in corso per gli ottavi, c’è la prestazione maiuscola della squadra diin Champions League, che di fatto annulla ilMadrid e che anzi, avrebbe meritato forse un risultato anche più rotondo per le occasioni avute. Parte forte e bene il, contitolare dopo panchine e polemiche e conin gran crescita: i rossoneri si difendono con ordine e non rinunciano ad attaccare unche non ha nella solidità difensiva la sua arma migliore. Al dodicesimo i rossoneri passano anche in vantaggio con Thiaw che di testa su calcio d’angolo anticipa tutti. Poi certo, ilè il, quello che perde 2 a 0 col Borussia e poi decide di rifilargli cinque gol in scioltezza: a una squadra del genere sarebbe meglio non concedere ingenuità come quella di Emerson Royal, che nel tentativo di fermare un’azione pericolosa va giù in scivolata in area: un invito a nozze per Vinicius che trova le gambe di Royal e la rete sul rigore che batte lui stesso con un cucchiaio.