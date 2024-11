Quotidiano.net - Mezzi ancora troppo datati. Sos sicurezza

Leggi tutto su Quotidiano.net

L’età media delle oltre due milioni di trattrici circolanti in Italia si attesta sui 25 anni. Si tratta pertanto di macchine immatricolate anche prima degli anni duemila e che non sono dunque equipaggiate con quelle tecnologie di ultima generazione (4.0, agricoltura di precisione) che hanno reso più intelligenti, produttive e sostenibili le lavorazioni agricole. Proprio per questo, l’obsolescenza del parco macchine impatta anche sulladel lavoro in un settore come quello agricolo dove, tra i mesi gennaio e luglio di quest’anno, l’Inail ha rilevato circa 15mila infortuni con ben 71 decessi. In questa prospettiva, lavorare su una macchina dotata di una moderna tecnologia di autolivellamento può prevenire il ribaltamento del mezzo su terreni in pendenza, mentre l’impiego su terreni difficili di macchine automatiche o controllate da remoto evita che l’operatore si trovi a lavorare in situazioni di potenziale pericolo.