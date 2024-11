Martedì fortunato in provincia di Latina | realizzata vincita da migliaia di euro

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Il Lotto porta fortuna al Lazio. Nell’ultimo concorso, come riferito da Agipronews, si registrano vincite significative in diverse località della regione. Tra le più importanti, una tripladi oltre 38milaa Guidonia di Montecelio, nelladi Roma, ottenuta con tre ambi e un terno del valore di 23.750. A seguire, è stato messo a segno un terno da 9milaa Cisterna di, e unadi 5.540a Marino, anch’esso indi Roma. Premi distribuiti a livello nazionale L’ultimo concorso del Lotto ha visto premi distribuiti per un totale di 3,1 milioni diin tutta Italia, raggiungendo così un montepremi complessivo di oltre 1 miliardo didall’inizio del 2024. Questi numeri confermano la popolarità del gioco e la fortuna che continua a toccare diverse regioni del paese.