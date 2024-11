L’incubo ucraino

Leggi tutto su Lanotiziagiornale.it

L’esercito russo avanza su tutto il fronte e adesso si teme un crollo dell’Ucraina. Anche la narrazione dei giornali “pro Nato” mi sembra stia cambiando.Arturo Vannivia email Gentile lettore, sì, è così. È cambiato il tono delle cronache e anche l’atteggiamento dei governi occidentali. Basta vedere com’è stato accolto il “piano per la vittoria” di Zelensky: snobbato o, nel più caritatevole dei casi, affossato da un eloquente silenzio. L’altro giorno l’inviato del Corriere della Sera in Ucraina scriveva: “La Russia in ottobre ha occupato più territorio che qualsiasi altro mese dal 2022. E c’è di più. Gli ucraini non riescono a rimpiazzare le perdite: mancano soldati. Sino a qualche tempo fa gli americani speravano che l’Ucraina potesse recuperare i territori perduti, oggi ci si augura solo che possa sopravvivere”.