Lettera43.it - La vittoria di Trump divide il centrosinistra, Conte si congratula ma per Schlein «è una brutta notizia»

Se ladi Donaldalle elezioni presidenziali americane è stata accolta con favore da tutto il centrodestra, non si può dire lo stesso della reazione del. In particolare, dopo che questa mattina il leader del M5s Giuseppesi èto con il tycoon augurandogli «buon lavoro» e auspicando per la «fine delle guerre», nel tardo pomeriggio sono arrivate le dichiarazioni di Elly, che è stata più tranchat. Rivolgendosi a coloro che «oggi festeggiano» la segretaria dem ha detto che «smetteranno presto», perché ladi«è unaper l’Europa e per l’Italia». Dello stesso avviso è il leader di Azione, Carlo Calenda, secondo cui «ora l’Occidente vive la sua ora più buia». Per Matteo Renzi «ci sono tante riflessioni che il mondo politico può fare», mentre Nicola Fratoianni di Alleanza verdi e sinistra teme che ora verranno avanti «degli Stati Uniti d’America con meno diritti e meno libertà, un’America contro le donne le minoranze e i giovani.