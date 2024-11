Panorama.it - La rivoluzione digitale del settore balneare

Per Gabriele Greco, responsabile di Spiagge.it -il gestionale personalizzato per gli stabilimenti balneari- «la nostra startup continua a crescere, allargando i propri servizi anche a parchi tematici e piscine che da soli, nel primo anno, hanno già ottenuto più di 100mila prenotazioni. Senza dimenticare che il 2024 è l’anno dell’internazionalizzazione della startup, vista l’apertura di Plages.fr nel mercato francese». La digitalizzazione dei servizi nel turismoè una tendenza in continua crescita in Italia; consente alle imprese di velocizzare, automatizzare ed espandere il proprio business anche oltre frontiera, raggiungendo in tempi brevi i clienti stranieri che visitano il nostro Paese. E così il portale per la prenotazione online di ombrelloni, con più di 2mila strutture balneari affiliate, 230mila download dell’app mobile e più di 700mila prenotazioni effettuate, conferma la vertiginosa crescita di questo trend, registrando nell’estate appena conclusa un incremento del +50% di prenotazioni in piattaforma rispetto all’anno precedente.