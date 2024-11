Ilfattoquotidiano.it - La reunion degli One Direction ai funerali di Liam Payne? “Ci saranno una serie di tributi musicali”

Il funerale dipotrebbe essere l’occasione per unaOne. È questa la previsione di molti fan in vista dell’ultimo saluto al cantante, morto lo scorso 16 ottobre a Buenos Aires dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel. Dopo settimane di indagini, infatti, la salma disarà riportata in Inghilterra per la celebrazione delle esequie, che potrebbero tenersi, riporta Mirror, venerdì 8 novembre nella cattedrale di St. Paul, a Wolverhampton, città natale dell’artista. Al momento per, non è noto chi tra i membriOnesarà presente fisicamente all’evento, se tutti o solo alcuni. Uno dei componenti della band, Zayn Malik, che si sarebbe dovuto esibire negli Stati Uniti per il suo tour “Stairway to the sky”, ha posticipato i suoi show a gennaio.