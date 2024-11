Napolipiu.com - La maglia di Maradona nel tempio dalle mille statue in Giappone

Una tifosa napoletana porta ladi Diego in uno dei luoghi più sacri del. Una storia che unisce calcio, fede e cultura. Lanumero 10 di Diegoha fatto la sua comparsa in uno dei templi più suggestivi del, creando un ponte ideale tra Napoli e l’Oriente. Ladinelbuddista Una tifosa napoletana, Giorgia, ha portato la sacraazzurra nelOtagi Nenbutsu-ji di Kyoto. Per qualche istante, il numero 10 più famoso del calcio mondiale ha riposato su una delle 1200di Buddha che popolano questo luogo mistico. IldelleL’Otagi Nenbutsu-ji è uno dei templi più affascinanti di Kyoto. La sua peculiarità sono le oltredi Buddha che creano un’atmosfera unica e spirituale, ora arricchita dal passaggio di un’altra divinità, quella del calcio.