Kamala Harris non ride più | il flop in roccaforti storiche da oltre un secolo in mani democratiche

nonpiù. Le presidenziali 2024 hanno visto ildi. Donald Trump ha vinto nettamente le elezioni contro la rivale democratica. A certificare la portata del trionfo del tycoon, anche alcuni ‘scalpi’ storici in contee che per decenni, se non addirittura secoli, sono state. Chiamerà Trump a breve per ammettere la sua sconfitta e riconoscere la vittoria del candidato repubblicano. Lo ha reso noto l’emittente Nbc News citando due assistenti dia condizione di anonimato. Ildiin roccafdortidei democratici Trump è diventato il primo repubblicano dal 1892 a vincere nella contea di Starr, in Texas: la più ispanica degli Usa conil 97% di popolazione latina, dove i repubblicani non vincevano daun