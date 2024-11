Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo ‘Bufalini’, il timbro dei ministeri sblocca i 132 milioni: “Ora via agli appalti”

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Cesena, 6 novembre 2024 – La realizzazione delBufalini cavalca, finalmente, la disponibilità dell’Inail (ratificata nel settembre del 2022) a mettere a disposizione i 132e 200 mila euro necessari a comporre la cifra totale di 305di euro (parte statali e parte regionali) che servono per la sua realizzazione. Si èto il decreto interale che doveva dare il via libera alle corpose risorse Inail “per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria” che assommano a circa 4 miliardi in totale per il territorio nazionale. Ora, quanto meno dal punto di vista delle risorse economiche, per ilospedale progettato a Villa Chiaviche manca un unico step: ildella Corte dei Conti. “Il decreto interale - spiega il sindaco Enzo Lattuca ripercorrendo le ultime tappe - ha ricevuto il 26 settembre scorso l’approvazione della Conferenza Stato-Regioni, a due anni dal parere favorevole espresso dall’Inail, e conseguentemente è tornato al Governo.