Fiumicino, due eccellenze enogastronomiche locali nella guida "Ristoranti d’Italia 2025"

, 6 novembre 2024 –continua a brillare e a far parlare di sé, confermando ancora una volta la qualità e la passione che caratterizzano i suoi protagonisti suoi nel settore enogastronomico. La” ha infatti assegnato due importanti riconoscimenti che pongono l’accento sulle. Il primo è andato a Vanessa Melis del ristorante “Al Porticciolo” di Gianfranco Pascucci, premiata per il Miglior Servizio di Sala, un risultato che valorizza la sua straordinaria dedizione e la capacità di rendere ogni esperienza culinaria un momento unico per gli ospiti. Il secondo premio celebra il ristorante “Il Tino” di Emanuele Usai, che conferma la Stella Michelin per il decimo anno consecutivo, una testimonianza di continuità, innovazione e qualità ai massimi livelli.