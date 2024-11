Iodonna.it - Fitness in formato snack

Una passeggiata a passo svelto di un minuto e poi pausa. Una rampa di scale e intervallo. Con questo tipo di movimento intermittente si bruciano più calorie, secondo un lavoro appena pubblicato da un gruppo di ricercatori dell’Università degli Studi di Milano sulla rivista Proceedings of the Royal Society: camminare velocemente o andare su per i gradini in sessioni brevi di 10-30 secondi fa consumare dal 20 al 60 per cento di energia in più che un’attività continuativa (a parità di durata).al femminile: gli esercizi che fanno bene alle donne X I risultati sono interessanti per le nostre vite perché si traducono in un invito a cercare ogni occasione per non impigrirsi, anche se quel giorno si starà inchiodati a una scrivania per molte ore, anche se non si troverà il tempo di andare al corso di aquagym o di full body.