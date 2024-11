Sport.quotidiano.net - Europei Under 17. L’Italia fa la voce grossa sul Titano. Cinque gol rifilati al San Marino

Italia 5 San0 ITALIA: Nava; Insignito (1’ st Steffani), Iddrisa, Reggiani, Giani; Luongo (35’ st Rodella), Prisco, Borasio (19’ st Comotto); Pirrò (1’ st Blini), Wiafe (1’ st Damiano), Campaniello. A disposizione: Maran, Bovio. All.: Massimiliano Favo. : Cenci; Zavoli (12’ st Sammaritani), Stefani, Montali; Tamagnini, Pennacchini (12’ st Arlotti), Meloni, Bucchi, Terni (34’ st Pala); Molinari (1’ st Canarezza), Grandoni (30’ st Baldazzi). A disposizione: Conti, Guidi, De Biagi. All.: Loris Bonesso. Arbitro: Jovan Kachevski (Macedonia del Nord). Assistenti: Branko Putilin (Macedonia del Nord) e Michal Volf (Repubblica Ceca). Quarto ufficiale: Ladislav Szikszay (Repubblica Ceca). Reti: 8’ pt Reggiani, 33’ pt e 20’ st Campaniello, 25’ st Blini, 30’ st Damiano.campione europeo in carica è il primo avversario della Nazionale sammarinese17 nel mini-torneo di qualificazione che ieri è scattato sul