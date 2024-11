Ilrestodelcarlino.it - Elezioni Usa e la delusione di Veronica Costanza Ward, afroamericana residente a Reggio

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Emilia, 6 novembre 2024 – Con il fiato sospeso davanti agli exit – poll, sperando in una svolta epocale, una Pdegli Stati Uniti che non è arrivata, c'era, editorial contributor africamericana cresciuta fra il suo Paese d'origine e, dove ha frequentato l'amato liceo classico. Laureata alla Bocconi con un master in Corporate Finance,scrive per tante testate e proprio due settimane fa ha tenuto un intervento sulle strategie di comunicazione di Kamala Harris nel corso di Management in cultura, arte e comunicazione del suo ex ateneo. A proposito di voti,è stata chiamata a esprimere il suo fra i giornalisti internazionali ammessi ai Golden Globe. “Sono metà italiana (mamma Maria Grazia Filippini, figlia di costruttori edili, è di) e metà(papà GoldmanJr, reduce del Vietnam, è di Chicago, originario dell’Arkansas).