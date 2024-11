Elezioni americane 2024 quando arriveranno i risultati? Le previsioni

Leggi tutto su Ildenaro.it

(Adnkronos) – (Adnkronos) Primi seggi chiusi negli Usa, dove si sta ancora votando per lepresidenziali. Ma al di là dei primiin arrivo da alcuni Stati, per avere la certezza sul vincitore nella sfida tra Kamala Harris e Donald Trump per la Casa Bianca bisognerà attendere ancora a lungo, probabilmente almeno altre 24 ore: difficilmente infatti i dati ufficialiin breve tempo. E quasi certamente non durante la lunga election night. Procedure più veloci per il voto per posta e spoglio più rapido rispetto al 2020,per iufficiali ci sono voluti ben 4 giorni, ma nessuno sembra comunque aspettarsi tempi brevissimi. Di sicuro non l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, che su X ha invitato a rispettare il lavoro del personale nei seggi e ad avere pazienza nell’attesa dei conteggi delle schede.