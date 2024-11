Election Day negli Stati Uniti Trump ad un passo dalla vittoria

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

Washington, 6 novembre 2024 – Donaldviaggia spedito verso laalle elezioni presidenziali 2024. Stando ai dati attuali fornitiCNN, l’ex tycoon ha attualmente conquistato 246 grandi elettori, mentre Kamala Harris si ferma a 182 grandi elettori. Per diventare Presidente degli, il candidato deve raggiungere un totale di 270 grandi elettori, ovvero la metà più uno di quelli messi a disposizione:è a solo 24 “voti”, i quali lo riporterebbero alla Casa Bianca per il suo secondo mandato. Sarebbe un vero e proprio trionfo, ben lontano dal famoso “testa a testa” professato dai sondaggi (i quali, ancora una volta, prenderebbero una clamorosa toppa).Day, aperte le urne: America al bivioavanti in tutti glichiaveè in vantaggio in tutti gliin bilico, dove al momento è in corso lo scrutinio dei voti.