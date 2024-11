Liberoquotidiano.it - "Ecco che fine non devi fare": un doloroso appello a Novak Djokovic

Il momento del ritiro dalla scene resta uno dei più difficili da accettare se, alle spalle, si ha una storia che è già leggenda. Lo è in ogni settore della vita, nello sport soprattutto perché troppo densa è la voglia di continuare, di non arrendersi agli anni che passano che ti fanno biologicamente meno pronto, più confuso, lucido il giusto, quindi timoroso di sbagliare allorchè i muscoli non rispondono agli impulsi del cervello. Noleè il tennista più vincente di tutti i tempi. Ha totalizzato 24 Slam per non parlare delle Finals dominate (7), dei tornei (99), della Coppa Davis, dell'oro olimpico che, dopo assalti falliti, è riuscito a carpire al Roland Garros, battendo la gioventù di Carlos Alcaraz e i dolori al ginocchio. Quel giorno, avvolto dalla bandiera serba e in lacrime per l'emozionante trionfo, si sentì di nuovo re.