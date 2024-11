Calciomercato.it - Dimissioni immediate dopo la Champions: incubo Pioli

Decisione presala pesante sconfitta di ieri. La squadra è ultima nel girone con appena 1 punto, ecco tutti i dettagli. Un 5-1 inpesantissimo, tale da spingerlo a rassegnare le. Manca solo l’ufficialità, ma la notizia è ormai di dominio pubblico: la sua avventura è finita un annoil suo arrivo, il 14 novembre 2023.la sconfitta in(LaPresse) – calciomercato.itSecondo il giornalista argentino Cesar Luis Merlo, Hernan Crespo non è più l’allenatore dell’Al-Ain. A quanto pare l’ex attaccante di Parma, Inter e Milan ha deciso di dimettersila debacle inLeague asiatica contro l’Al-Nassr die, soprattutto, Cristiano Ronaldo, autore del momentaneo 2-0. Quest’anno la squadra degli Emirati Arabi non ha ancora vinto una partita e nel Girone A diha perso – compresa quella di ieri – le ultime tre partite, pareggiando solo la prima in casa contro l’Al-Sadd.