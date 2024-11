361magazine.com - Diletta Leotta parla di una concorrente de «La Talpa»: lo sfogo della showgirl

Leggi tutto su 361magazine.com

Torna «La» e a poche ore dall’iniziosua programmazione su Canale 5, arrivano le polemiche. Cos’è successo Al via una nuova stagione de “La”, il reality show che torna dopo anni di assenza condotto da. E con il ritorno del programma, non mancano di certo le critiche! Stavolta a pagare il conto – più che salato – è Veronica Peparini. La ballerina e ex coach di Amici di Maria De Filippi viene infatti aspramente criticata in rete per aver preso parte al reality show a soli 5 mesi dalla nascita delle sue gemelle. Una scelta difficile per Veronica ma che, certamente, le ha dato modo di rimettersi in gioco dopo un semestre difficile e, sopratutto, dopo l’addio al talent show. Tuttavia le critiche non sono state ben viste dalla padrona di casa de “La” ed è per questo chedecide di intervenire prendendo le partiballerina.