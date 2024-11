Tpi.it - Digital Angels presenta la nuova brand identity e il nuovo logo

Leggi tutto su Tpi.it

Nel corso dell’evento milanese Intersection, dello scorso 30 ottobre,ha annunciato la sua. Unaidentità visiva, une un posizionamento che riflette l’esperienza raggiunta in dodici anni di attività,consolida la sua posizione come punto di riferimento nell’industry. Unaidentità per unposizionamento Il reing dinasce dalla volontà di comunicare al mercato l’evoluzione e la solidità raggiunte nel corso degli anni. Come sottolineato da Piermario Tedeschi, Managing Director di: “Il reing non rapné un punto di partenza né di arrivo, ma la necessità di comunicare al mercato la nostraidentità, già operativa da due anni. Con la, vogliamo trasmettere la nostra capacità di unire creatività, media planning emarketing in un mix senza uguali, con un unico obiettivo: accelerare la crescita dei nostri Clienti.