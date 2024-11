Tuttivip.it - “Cosa mi hanno detto”. Grande Fratello, la concorrente convocata in confessionale: ne esce ko

Il ritorno di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta nella casa delha portato un’ondata di tensione e discussioni. L’ingresso della “coppia” ha subito diviso i concorrenti in due fazioni: da un lato coloro che li sostengono, dall’altro chi mette in dubbio la sincerità del loro legame. Tra i più critici emerge MariaVittoria Minghetti, che in pochi giorni ha assunto un ruolo di spicco nel gruppo degli scettici, guadagnandosi la fama di leader della “resistenza” contro la coppia soprannominata “Shailenzo”. Per giorni, MariaVittoria ha criticato apertamente Shaila e Lorenzo, fino ad arrivare a uno scontro diretto con Spolverato la notte di lunedì, dopo la puntata. La lite è esplosa in un vortice di accuse e grida, con toni molto accesi. Successivamente, sembra che Minghetti abbia cercato chiarimenti in, e che gli autori – o forse la psicologa del programma – le abbiano suggerito di rivedere i suoi atteggiamenti, facendole notare che i suoi modi potrebbero essere stati eccessivi.