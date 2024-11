Lanazione.it - Capolona una delle nove città del tartufo in Toscana

Arezzo, 6mbre 2024 –fa parte dell’associazione nazionaledel, unico comune in provincia di Arezzo e tra idella, tra i cui obbiettivi ha la promozione turistica collegata al, unitamente lo sviluppo del territorio e ad un rapporto di qualità con il consumatore. L’Associazionedelha promosso l’iscrizione da parte dell’Unesco della ‘Cerca e Cavatura delin Italia: conoscenze e pratiche tradizionali’ nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità, e di questo hanno parlato il Sindaco di, Mario Francesconi e il Vice Sindaco Gianluca Norcini, insieme a Simone Marruci diPromozione nello stand della Regionead AgrieTour. Mario Francesconi, sindaco di: ” ilè per noi un importante volano di promozione turistica di qualità , legata alle strutture ricettive , ristorazione e a tutti coloro che sono parte di questo mondo, cavatori compresi, che oltretutto consentono l’evento nel mese di marzo dedicato almarzuolo e a tutta la filiera” 150 ettari sono i terreni individuati e mappati nel territorio divocati al, di cui 50 ettari riguardano ilbianco, quindi, non solo marzuolo e scorzone.