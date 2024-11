Ilfogliettone.it - Camilla a riposo per un’infezione al petto, impegni sospesi per la regina

Buckingham Palace ha reso noto che la, moglie del Re Carlo III, ha dovuto sospendere i suoipubblici per la settimana a causa di un'infezione al. I medici hanno consigliato alla, che ha 77 anni, un periodo diper consentirle di recuperare. Un portavoce ha dichiarato: “Sua Maestà laè attualmente indisposta per un'infezione al, per la quale i medici le hanno consigliato un breve periodo di”.avrebbe dovuto partecipare all'inaugurazione annuale del "Field of Remembrance" presso l'Abbazia di Westminster, un evento commemorativo in onore dei caduti di guerra, in programma giovedì. Era anche attesa la sera stessa per un ricevimento a Buckingham Palace dedicato agli atleti olimpici e paralimpici britannici. Tuttavia, a causa dell'indisposizione, sarà Birgitte, duchessa di Gloucester, a rappresentare laal "Field of Remembrance".