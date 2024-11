Oasport.it - Benetton Treviso, Bortolami “Siamo in crescita, ma dobbiamo migliorare”

Con l’inizio dei test match autunnali si è fermata l’United Rugby Championship ed è il momento di tirare le somme di una prima fase del torneo. E in casala bilancia dice che la squadra è attualmente fuori dalla zona playoff, ma dopo un avvio difficile nelle ultime partite sono arrivate prestazioni convincenti e alcuni risultati positivi. Lo sa coach Marco, che però sa che non basta. “Penso che la squadra sia andata in crescendo; è quello che speravo. Ovviamente l’inizio è stato difficile per una serie di contingenze che ben conosciamo. Tanti giocatori che erano via con la nazionale si sono aggregati tardi con noi. In più tanti ragazzi giovani che avevano fatto la prestagione con noi hanno avuto diverso spazio e hanno un percorso da fare” le parole del coach biancoverde.