Oasport.it - ATP Metz 2024: Rublev batte Sonego e poi se ne va, Michelsen batte Gasquet in un thriller

Leggi tutto su Oasport.it

Si chiude una giornata che balla tra l’esaltante e l’imbarazzante all’ATP 250 di, il Moselle Open. Se da una parte il contesto sportivo regala parecchie emozioni fin quasi alla mezzanotte, è ciò che accade intorno a dare dei segnali quantomeno stranianti e a far capire che, forse, l’ATP un errore di valutazione importante in chiave Finals l’ha commesso. Tutto discende, infatti, dall’annuncio del forfait per le ATP Finals di Novak Djokovic. Questo scombina i piani un po’ di tutti i giocatori che avevano deciso di puntare sugli ultimi 250 per racimolare i punti necessari per chiudere il discorso. Ed è così che Andrey, dopo aver battuto Lorenzoper 7-6(3) 7-5, opta per il ritiro praticamente immediato citando un infortunio che sa di fuga verso Torino. In questo modo finisce per andare direttamente in semifinale Corentin Moutet, grazie a un match nel quale passa più di un pizzico di follia contro il tedesco Jan-Lennard Struff.