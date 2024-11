Game-experience.it - Xbox portatile, Microsoft annuncerà la console nel 2025? Ne parla un noto insider

Leggi tutto su Game-experience.it

Jez Corden ha affermato chepotrebbe annunciare la proprianel corso dell’anno prossimo, il, andando di conseguenza ad accontentare non pochi fan che sperano nell’arrivo di un dispositivo da gaming da affiancare Series X e Series S. Ilgiornalista di Windows Central ha preso parte di recente al nuovo episodio del podcast di Rand al Thor, cogliendo questa occasione per condividere una nuova indiscrezione riguardante ladel colosso di Redmond.ndo dei tanti rumor e le indicazioni che hanno inondato il web nei mesi scorsi, con tanto di un sondaggio ufficiale doveha chiesto il back su dispositivi come Steam Deck, Jez Corden ha affermato di aver saputo da una fonte che l’anno prossimo potrebbe finalmente rappresentare il momento giusto per la presentazione di una nuovada “tenere nel palmo di una mano”.