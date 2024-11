Metropolitanmagazine.it - Ufficiale, Djokovic non giocherà le Atp Finals di Torino

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

Novaknon parteciperà alle Atpdi. Lo ha annunciato lo stesso campione serbo, con una storia su Instagram. Le voci di una sua defezione si erano fatte sempre più insistenti., non ancora certo al 100% della qualificazione, aveva comunque lasciato trasparire come le, in questa fase finale della carriera, non fossero tra le sue priorità.è da poco rientrato a Belgrado da una vacanze con la famiglia alle Maldive. L’ultimo torneo ufficiali Atp invece risale a Shanghai. Dopo la ben retribuita esibizione in Arabia Saudita, che lo ha visto sconfitto in semifinale da Sinner, si è concesso una lunga vacanza, appunto, alle Maldive con la famiglia. Molto probabile, a questo punto, che la stagione disia finita. Con la mancata partecipazione alle AtpNole ora rischia di finire fuori dalla top 10 nel ranking Atp, la prima volta dal 2018.