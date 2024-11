Lettera43.it - Treni, sciopero fino alle 17 dopo l’aggressione al capotreno

È in corso in tutta Italia lodi otto ore del personale ferroviario ditalia,talia Tper, Fs Security, Italo Ntv e Trenord in seguito aldi una bordo del treno regionale Genova-Busalla, all’altezza della stazione di Rivarolo. La protesta, d17, è stata proclamata dai sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti. E potrebbe impattare sulla circolazione ferroviaria comportando cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity edel Regionale. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine della protesta sindacale. Tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio,talia ha invitato i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio.