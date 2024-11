Romadailynews.it - Slovacchia: ex ambasciatore, CIIE rafforzera’ legami economici con Cina

Bratislava, 05 nov – (Xinhua) – La China International Import Expo (), attualmente in corso, contribuira’ a promuovere ulteriormente le relazioni economiche e commerciali tra, ha dichiarato l’exslovacco inDusan Bella in una recente intervista a Xinhua. Lae’ diventata una delle fiere commerciali piu’ importanti al mondo, ha affermato Bella. La fiera di quest’anno vedra’ per la prima volta la partecipazione dellanell’esposizione dei Paesi. Sottolineando che larimane il motore principale dell’economia globale, l’exha affermato che eventi come questo contribuiranno alla ripresa economica mondiale. I visitatori possono trovare molte invenzioni e soluzioni innovative in queste fiere, e gli espositori sono li’ sia per mostrare cio’ che hanno inventato sia per cercare ispirazione e investitori, ha affermato Bella, ricordando un’auto volante slovacca esposta qualche anno fa.