Ilfattoquotidiano.it - Roma, Ivan Juric in panchina fino a giovedì: è appeso ai risultati. Cosa emerge su un possibile arrivo di Allegri

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Avanti con, ma la fiducia sembra davvero a termine. Il complicato avvio di stagione dellasta per tramutarsi in “complicatissimo”, con una partita di Europa League alle porte (contro il Saint-Gilloise) e un allenatore che non sa davvero se venerdì prossimo sarà ancora alla guida della squadra. L’unica certezza è che, a meno di clamorosi colpi di scena che possano arrivare solo dastesso (cioè le dimissioni, ma non è uno scenario reale), la formazione verrà decisa da lui. E che lui sarà ina guidare i suoi giocatori. Poi, si vedrà. È chiaro che nel calcio contino i. Ma è altrettanto evidente che al momento il gruppo fatichi a identificarsi in un allenatore che, arrivato al posto dell’amatissimo Daniele De Rossi, non è ancora riuscito a toccare le corde giuste.