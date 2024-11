Agi.it - Retromarcia degli scienziati: nella carne antigeni efficaci contro il cancro

Leggi tutto su Agi.it

AGI - Una nuova ricerca scientifica evidenzia gli effetti positivi delle proteine animali sull'organismo: glialimentari, particolari sostanze di natura proteica contenuti nella carne, uova e latte (albumina sierica bovina e ovoalbumina), potrebbero fermare i tumori dell'intestino. A rivelarlo un recente studiodel RIKEN Center for Integrative Medical Sciences (IMS) in Giappone, pubblicato sulla rivista Frontiers in Immunology. I ricercatori giapponesi hanno, infatti, individuatoalimentari, contenuti nella carne, nel latte e nelle uova, in grado di bloccare il tumore dell'intestino tenue. Una scoperta straordinaria questa, che potrebbe scagionare la carne dalle accuse del passato. "Dopo anni in cui la carne e gli alimenti di origine animale sono stati costantemente demonizzati - afferma Elisabetta Bernardi, specialista in Scienze dell'alimentazione, biologa e nutrizionista, Università di Bari - è importante sottolineare come le evidenze scientifiche finora raccolte, restituiscano alle proteine della carne, del latte e dei suoi derivati e delle uova, un ruolo benefico per il nostro organismo, anche per le patologie intestinali, in contrasto con l'idea diffusa che il consumo di carne sia dannoso per la salute e che una dieta a base vegetale sia sempre la scelta migliore per una sana longevità e la salute in generale".