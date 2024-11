Quotidiano.net - Quando chiudono i seggi in Usa: gli orari Stato per Stato. La lunga notte delle elezioni

Leggi tutto su Quotidiano.net

New York, 5 novembre 2024 – Lagiornatapresidenziali americane inizieràin Italia sarà mezzogiorno. Iin diversi stati della costa Est, infatti, apriranno (ora locale) alle 6 di mattino del 5 novembre, le ore 12 nel nostro Paese. Gli elettori americani saranno chiamati a scegliere il prossimo presidente tra Donald Trump, candidato repubblicano, e Kamala Harris, rappresentante dei democratici. Perché negli Usa si vota sempre di martedì L’apertura deiOgnipuò decidere autonomamenteaprire e chiudere il voto. A causa dei diversi fusiche ci sono in America, gli Stati della costa Est sono quelli che per noi di fatto hanno aperto prima, ovvero a mezzogiorno. Poi bisognerà solo aspettare la chiusura dei, anche se qualche indicazione potrà arrivare dall’affluenza (sempre da incrociare con le preferenze arrivate con l’early voting).