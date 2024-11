Psg Luis Enrique | L’Atletico mi voleva ma la Roma arrivò per prima

Leggi tutto su Sportface.it

“Lo spirito della vigilia è sempre lo stesso: ottimismo e fiducia, scenderemo in campo credendo in noi stessi e con l’obiettivo di portare a casa i tre punti“. Queste le parole del tecnico del Psg,, alla vigilia della sfida di Champions controMadrid di Simeone. Sul suo rivale ha detto: “Un grande tecnico, indubbiamente un top. Mi fa piacere rivederlo, siamo stati avversari da calciatori e come allenatori. C’è da ammirarlo perché non è facile restare così tanti anni in un grande club come, se ci riesci vuol dire che sei un allenatore top, che hai la capacità di trasmettere alla tua squadra idee e stimoli nuovi. Per noi sarà una partita difficile come tutte quelle di Champions. Affrontiamo una squadra che conosce bene la competizione e che ha un gioco e un’identità precisa“.