Lanazione.it - Proietti e il programma strappato: "La destra diffama. E ora taccia"

Leggi tutto su Lanazione.it

"Laè più impegnata nell’osservare la pagliuzza nell’occhio altrui che la trave nel proprio. È proprio questo detto evangelico che sintetizza meglio di altri la piega che sta prendendo la campagna elettorale dell’Umbria, nella quale i campioni di perbenismo oggi si scandalizzano per un gesto simbolico, dopo mesi di stillicidio, aggressività ezioni lanciate sui candidati delle amministrative, a cominciare dalla campagna denigratoria di cui è stata vittima la sindaca Vittoria Ferdinandi". E’ la nota ufficiale che ieri l’Alleanza in Cammino per l’Umbria (Pd , M5S, Avs ,Civici Umbri, Umbria Futura, Umbria Domani e Umbria per la sanità pubblica) ha diffuso ieri in merito al gesto simbolico della Ferdinandi di strappare il mdi Donatella tesei e del centro. "Atteggiamento aggressivo etoriio che prosegue - afferma la coalizione di centrosinistra –, dopo aver imbarcato il campione di eleganza per eccellenza, ovvero il sindaco di Terni Stefano Bandecchi che ha fatto dello sputo e delle minacce la propria cifra stilistica e il proprio modus operandi.