Thesocialpost.it - Perugia piange Gioele, il bambino di 10 anni che sognava di diventare un campione. Il suo allenatore: “Dolore soffocante”

La città diè sotto shock per la tragica morte di, undi 10con una grande passione per il calcio e il sogno diun, che viveva acon i genitori, la sorella maggiore e il fratellino Gabriele, si trovava come spesso accadeva a casa dei nonni a Castel del Piano. Proprio lì, si è consumato il dramma che ha spezzato una giovane vita e lasciato neluna famiglia e un’intera comunità.Leggi anche:, si sporge per guardare gli amici e cade dal terzo piano: muore bimbo di 10La ricostruzione dei fatti Secondo le prime ricostruzioni,potrebbe essersi sporto dal balcone del terzo piano per guardare dei bambini che giocavano a pallone. Un gesto innocente, forse un attimo di distrazione, e poi la tragedia. Ilha perso l’equilibrio, è precipitato al suolo.