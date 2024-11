Lapresse.it - Papa Francesco a casa di Emma Bonino

Leggi tutto su Lapresse.it

a sorpresa in visita adi, la storica leader dei radicali dimessa da poco dall’ospedale. “Mi sono spaventata davvero e questa volta mi prendo una tregua dalla politica” aveva detto in una intervista a Repubblica, tornata nella suadopo il ricovero in terapia intensiva per una crisi cardiaca e respiratoria. “Quando si sta male è chiaro che le questioni essenziali della vita e della morte emergono con più forza”, afferma