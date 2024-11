Agi.it - Paola Egonu può tornare ad allenarsi, c'è il via libera dei medici

AGI -è pronta ain campo. La campionessa azzurra, che si è sottoposta a un intervento al naso a inizio ottobre, "ha avuto un controllo medico con il chirurgo che l'ha operata. L'esame ha dato un risultato positivo, consentendo all'atleta di riprendere gli allenamenti.è molto felice di ricominciare adcon la squadra e non vede l'ora diin campo per aiutare il club e i suoi compagni di squadra a raggiungere i loro obiettivi stagionali", si legge in una nota condivisa su Instagram dall'agenzia della pallavolista e dalla stessa. "Per quanto riguarda le voci della scorsa settimana, è solo speculazione.si concentra esclusivamente sule aiutare la squadra a vincere", prosegue la nota, facendo riferimento alle voci di una possibile rottura con la Numia Vero Volley Milano e di un ritorno in Turchia, al Vakifbank.