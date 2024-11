Oasport.it - Pallamano, il DT Riccardo Trillini: “Contro la Spagna dovremo meritarci il loro rispetto, poi penseremo alla Serbia”

Leggi tutto su Oasport.it

Due partite nel quale cercare di figurare al meglio provando prima di tutto a offrire due prestazioni all’altezza delle avversarie che si avrannoin questi primi passi per il percorso di qualificazione verso gli Europei Maschili 2026 di. E’ un, DT della nazionale italiana, molto schietto quello che nelle giornate che precedono l’esordio in trasfertala(domani) e poi vedranno gli azzurri ricevere lain casa (domenica) racconta le sue impressioni al sito federale. “Sette anni fa – dice-, sempre a novembre, eravamo incon la nazionale per un training camp con un club di Liga Asobal. Oggi siamo qui per giocarei maestri dellacontemporanea. Lanon ci temerà, ma certamente avràdi noiluce dei recenti risultati della nostra nazionale.