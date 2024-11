Operaio travolto da un muretto La Procura apre un fascicolo

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Laha aperto unper omicidio colposo sull’infortunio sul lavoro in cui giovedì scorso ha perso la vita Valentin Florin Palade. Il 44enne, origini romene, è statodal crollo di un vecchio muro in pietre e cemento nel cantiere per il treno Teb 2 in via Foppetta, nella zona di Ponteranica. L’ennesima tragedia è stata condannata dai sindacati - "liberalizzare i subappalti porta meno sicurezza e meno tutela per i lavoratori" - auspicando "chiarezza" sull’accaduto. La magistratura sta indagando. Ildalle mani del pm di turno (Cocucci) è stato smistato al collega Mancusi, del pool che si occupa di sicurezza negli ambienti di lavoro. E da quanto si apprende ci sarebbero degli indagati: il datore di lavoro della vittima, il datore dell’impresa affidataria e il coordinatore per la sicurezza sul cantiere.