Nuova importante rivelazione sulla nascita della scrittura | ecco la scoperta Unibo

Bologna, 5 novembre 2024 – Esiste un collegamento diretto tra il sistema di cilindri in pietra risalenti a seimila anni e l’invenzione. È quello che è emerso dalla ricerca dell’Università di Bologna svolta da Kathryn Kelley, Mattia Cartolano e la professoressa Silvia Ferrara del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica. Lo studio ha individuato una serie di corrispondenze tra i motivi incisi su questi cilindri, risalenti a circa seimila anni fa, e alcuni segniproto-cuneiforme emersa nella città di Uruk, nel sud dell’attuale Iraq, attorno al 3000 avanti Cristo. Per proto-cuneiforme intendiamo una forma arcaica dicomposta da centinaia di segni iconografici, piùmetà dei quali restano ancora oggi da decifrare. La ricerca, pubblicatarivista Antiquity, apre nuove prospettivecomprensionee potrebbe aiutare i ricercatori non solo a ottenere nuove informazioni sui significati dei motivi incisi sui sigilli cilindrici, ma anche a decifrare i tanti segni ancora sconosciuti del proto-cuneiforme.