NBA, i risultati della notte (5 novembre). Cleveland ed OKC ancora imbattute. Detroit supera i Lakers, vincono Boston e Phoenix

Sono quindici le partiteNBA. Prosegue l’imbattibilità died Oklahoma. I Cavaliersl’ottava partita consecutiva,ndo di misura 116-114 i Milwaukee Bucks, privi dell’infortunato Giannis Antetokounmpo e arrivati al sesto ko di fila. Avanti anche di sedici punti,si fa rimontare e finisce anche sotto di otto punti a sei minuti dalla fine. Nel finale ci pensa uno strepitoso Darius Garland, che trova i canestrivittoria, chiudendo la sua partita con 39 punti e 8 assist. Ai Bucks non basta un Damian Lillard da 36 punti e un Bobby Portis da 21 punti e 18 rimbalzi. Sono sette, invece, le vittorie di fila di OKC. I Thunder dominano in casa contro gli Orlando Magic, che da quando hanno perso Paolo Banchero non riescono più a vincere (quarta sconfitta consecutiva).