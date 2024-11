Ilgiorno.it - Mortara, furto al liceo scientifico Omodeo: rubati 40 notebook

(Pavia), 5 novembre 2024 - Hanno rubato tutti i computer portatili usati per la didattica, ben 40di cui 13 MacBook. I ladri sono entrati in azione lo scorso fine settimana aldi, in Strada Pavese. L'istituto superiore non sarebbe dotato di sistema antiné di impianto di videosorveglianza e ilè stato così scoperto solo alla riapertura di ieri, lunedì 4 novembre, ma avvenuto in un momento non precisato a partire dalla chiusura di giovedì scorso per la successiva festività di Ognissanti. E' stata trovata forzata la finestra di un'aula al piano terra e da lì gli ignoti malviventi, in azione probabilmente in più d'uno a giudicare anche dall'ingombro della refurtiva, si sono diretti dove veniva custodito il materiale informatico per la didattica.