Mistero Inter | zero minuti per l’acquisto più caro dell’estate

Nessuna presenza per il momento in gare ufficiali con la maglia nerazzurra: Simone Inzaghi ha puntato sempre sul titolarissimo nel suo scacchiere tattico L’a fatica supera la matricola Venezia, creando palle gol a grappoli ma rischiando grosso nel finale sulla rete annullata dal VAR ai lagunari. Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itIl presidente Marotta esulta in tribuna, mentre Simone Inzaghi tira un grosso sospiro di sollievo e si arrabbia con i suoi per il pericolo scampato al fotofinish. Furioso e tesissimo invece Lautaro Martinez, con il capitano nerazzurro che ha protestato per il recupero contro l’arbitro e arrabbiandosi anche con i compagni di squadra per aver messo a repentaglio i tre punti contro il non irresistibile Venezia. A salvare in un paio di circostanze l’ci ha pensato Sommer, decisivo soprattutto sull’ex Oristanio nel primo tempo.