Meloni malataslitta incontro sindacati

17.55 L'tra il governo e isulla Manovra previsto per stasera a Palazzo Chigi è stato rinviato a causa di uno stato influenzale del presidente del Consiglio, Giorgia.Nuova data dell'è prevista per l'11/11 Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, spiegando che la premier "ha personalmente contattato i leader sindacali" per fissare la nuova data dell'Dapprima si era pensato di fissarlo al 12, poi a causa dell'indisponibilità di uno deiconvocati, si è convenuti sulla data dell'11 novembre.